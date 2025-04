Nuova condotta idrica | modifiche alla viabilità

Sta per partire (lunedì) il cantiere di Viva Servizi in via Speri – nel tratto compreso tra via Salvo d’Acquisto e via degli Spagnoli – che porteràsostituzione di una. Intervento che rientra nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria relativi alle condotte idriche finanziati con i fondi del Pnrr e finalizzatiriduzione delle perdite edistrettualizzazione delle reti più significative del territorio dell’Aato2. "L’intervento, particolarmente complesso a causa della presenza di altri sottoservizi e del contestuale rifacimento delle derivazioni d’utenza, sarà eseguito senza interruzioni del traffico veicolare – ricorda Viva Servizi in una nota –. Tuttavia, in alcuni tratti sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada. La conclusione dei lavori è prevista entro il 22 maggio.

