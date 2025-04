Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 5 aprile: Cancro riflessivo, pausa per la Vergine

Ecco l’diFox per sabato 52025! Benvenuti in un sabato di svolte silenziose e nuove intuizioni. Questo è uno di quei giorni in cui l’energia cosmica si muove più in profondità, meno caotica ma più incisiva. La Luna transita tra emozioni contrastanti e Marte in posizione stimolante accende l’intraprendenza di alcuni segni, mentre altri potranno sentire il bisogno di rallentare e riflettere. È un sabato ideale per rimettere a fuoco le priorità, lasciar andare ciò che è diventato pesante e riscoprire piaceri semplici: una passeggiata, una conversazione sincera, un messaggio inaspettato che arriva nel momento giusto. Le stelle parlano chiaro: chi saprà ascoltare,troverà ispirazione.? Segno fortunato del giorno: Acquario – Creatività alle stelle e relazioni in ripresa.