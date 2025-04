Ciao Michele Muore a 29 anni Subì un trapianto

Michele Brogi (foto), 29 anni. Il giovane, negli anni scorsi, era stato sottoposto a un delicato trapianto di cuore, da cui si era ripreso bene. Dopo l’importante operazione la sua vita era ripresa tranquilla. Niente faceva presagire quello che poi è accaduto.Era al policlinico per una serie di controlli. Poi il precipitare della situazione e la morte, nella notte tra giovedì 3 e ieri. Una notizia che lascia nello sconforto tutta la cittù, non solo chi lo conosceva bene. Michele Brogi era nipote di Alfonso, politico molto conosciuto in città, scomparso nel 2019 a 85 anni, ch era stato anche segretario della Democrazia Cristiana. Il 29enne aveva dovuto recentemente affrontare anche la tragedia della morte della madre, avvenuta sempre per problemi cardiaci. Lanazione.it - Ciao Michele. Muore a 29 anni. Subì un trapianto Leggi su Lanazione.it GROSSETOUn grande dolore in città per la morte, a Siena, al policlinico Le Scotte, diBrogi (foto), 29. Il giovane, negliscorsi, era stato sottoposto a un delicatodi cuore, da cui si era ripreso bene. Dopo l’importante operazione la sua vita era ripresa tranquilla. Niente faceva presagire quello che poi è accaduto.Era al policlinico per una serie di controlli. Poi il precipitare della situazione e la morte, nella notte tra giovedì 3 e ieri. Una notizia che lascia nello sconforto tutta la cittù, non solo chi lo conosceva bene.Brogi era nipote di Alfonso, politico molto conosciuto in città, scomparso nel 2019 a 85, ch era stato anche segretario della Democrazia Cristiana. Il 29enne aveva dovuto recentemente affrontare anche la tragedia della morte della madre, avvenuta sempre per problemi cardiaci.

