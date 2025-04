Ilgiorno.it - Davanti all’ex caserma dei carabinieri ignoti coltivavano marijuana

Leggi su Ilgiorno.it

Mini piantagione dinello spazio incolto di frontedei. La scoperta quando i nuovi proprietari dell’immobile, comprato all’asta dall’Aler e ora destinato a un progetto di rigenerazione urbana, hanno deciso di effettuare i primi sopralluoghi per vedere lo stato in cui versava lo stabile e le sue pertinenze. Nella parte retrostante che si affaccia sulla "stecca" di case popolari all’interno della folta vegetazione spontanea il ritrovamento alquanto insolito. L’area è di fatto recintata ma questo non ha impedito a qualcuno di collocare, in mezzo agli arbusti alti un paio di metri, tre vasi dove erano state messe a dimora piccole piante dalle foglie inconfondibili. I nuovi proprietari ovviamente vanno subito allertato ii quali hanno messo sotto sequestro la mini piantagione.