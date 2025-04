Ilgiorno.it - Il meglio degli Oscar. Film d’essai al Nuovo

“Il“ è la nuova rassegna diin programma aldi Arcore. Si parte l’11 aprile con “Emilia Pérez“ di Jacques Audiard (12 candidature e 3 premi vinti), la storia di un temuto boss, legato al cartello messicano, che, per sparire per sempre, decide di sottoporsi a un intervento chirurgico, che lo trasformerà in una donna. Il 24 aprile sarà la volta di “Io sono ancora qui“ di Walter Salles (3 candidature e 1), che narra la storia, vera, di Rubens Paiva, deputato brasiliano fatto sparire nel 1971 dagli autori del colpo di stato. Il cartellone si concluderà il 1° maggio con “The brutalisti“ di Brady Corbet (10 candidature e 3). Una storia che si dipana per 30 anni con le vicende dell’architetto ebreo László Toth e della moglie. Le proiezioni saranno alle 15 e alle 21 (solo “The Brutalist“ inizierà alle 20).