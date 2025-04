Quotidiano.net - L’uomo che arrestò Mussolini. Frignani, un eroe dimenticato

De Robertis In pochi sanno chi è Giovanni, e negli stradari italiani quel nome non compare quasi mai. Per dire: la sua città, Ravenna, gli ha dedicato una strada (periferica) solo nel 2013, a quasi settanta anni dalla morte alle Fosse Ardeatine. Eppure l’Italia a Giovannideve tanto, a lui e a quelli come lui, a quegli eroi silenziosi, silenziosi soprattutto nell’epopea successiva che ne ha (volutamente) oscurato il sacrificio, che senza un’insegna di partito (peccato originale in una narrazione resistenziale nata e irrobustitasi a uso e consumo delle forze politiche) dettero la vita perché l’Italia risorgesse dalle macerie della guerra e del fascismo. Giovanniè l’ufficiale che guidò la delicatissima operazione dell’arresto di Benitoa Villa Savoia (l’odierna Villa Ada, all’epoca residenza privata di Vittorio Emanuele III) il 25 luglio 1943, che insieme ad altri dette vita al Fronte di resistenza clandestino dei carabinieri e che per questo fu arrestato dai tedeschi e poi trucidato alle Fosse Ardeatine nel marzo 1944 e la cui avventura è per la prima volta ricostruita nel bel saggio di Mario Avaglianoche, storia dell’ufficiale dell’Arma Giovanni(Marlin editore), da pochi giorni in libreria.