Parte l'asfaltatura in dodici strade: "Investiti quasi 400mila euro"

Sono stati ufficialmente aggiudicati, e partiranno nelle prossime settimane, i nuovi lavori di manutenzione straordinaria delledel comprensorio comunale matildeo. Si tratta di asfaltature per 337 milatotali distribuite in bendel territorio tra Bondeno e le frazioni di Santa Bianca, Ponte Rodoni, Salvatonica, Scortichino, Settepolesini e Stellata. "Ogni anno, dal 2021 a questa, stiamo investendo e realizzando centinaia di migliaia didi nuove manutenzioni stradali – commenta il sindaco, Simone Saletti –, non soltanto in relazione alle arterie di viabilità automobilistica, ma anche alle piste ciclabili, ai marciapiedi, allebianche e agli interventi volti al calmieramento della velocità. Passo dopo passo, negli ultimi quattro anni abbiamo realizzato nuove asfaltature".