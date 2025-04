Ilgiorno.it - Un raid come nel 1949. Da Pavia a Venezia seguendo il corso del Po

"Se i fiumi sono impraticabili, nessuno ci impedisce di raggiungerevia terra". È stata questa citazione pronunciata dall’ex presidente dell’Automobil club, Carlo Saglio, nelquando i ponti erano ancora distrutti dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, a far scattare la voglia di tirar fuori dal garage le "vecchie signore" e ripercorrere il tragitto che le imbarcazioni effettuano durante ilmotoristico di giugno. Ieri mattina dalla Motonautica25 auto storiche si sono messe in marcia per raggiungere piazza San Marco dopo 400 chilometri percorsi non in autostrada, ma lungo il grande fiume. "A distanza di 70 anni dall’ultima edizione della leggendariain automobile, siamo finalmente pronti a ripercorrere insieme questo straordinario viaggio, che non è per niente semplice – ha spiegato il presidente di Automobil club, Marino Scambini –.