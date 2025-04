Lanazione.it - "Farmacia della salute". Il ruolo di prossimità

Una giornata all’insegna del confronto sulcome presidio sanitario sul territorio. La seconda giornata degli Stati generali, ‘Vicina: laalla comunità’, ha previsto anche screening medici gratuiti ine una visita all’orto botanico dell’Università. "Laoffre dei servizi dal valore insostituibile per i cittadini - ha commentato l’assessore Giuseppe Giordano -. Il titolo che abbiamo voluto dare a questa giornata utilizza l’aggettivo ‘vicina’ in questo senso: laè la struttura più prossima ai bisogni dei cittadini, che vi si rivolgono anche per chiedere un semplice consulto. Attenzione, lanon esaurisce la richiesta del cittadino, ma è un primo punto di contatto con il territorio". La mattinata ha visto alternarsi sul palco dell’accademia dei Fisiocritici Paolo Savigni, direttore delle Farmacie Asp Città di Siena; Venanzio Gizzi, presidente onorario di Assofarm-Farmacie comunale e presidente dell’Unione europea delle Farmacie Sociali; Mauro Moruzzi del Dipartimento per la Trasformazione digitalePresidenza del Consiglio dei Ministri; Andrea Giacomelli, presidente di Federfarma Toscana e Alessio Poli, presidente del coordinamento delle Farmacie Comunali - Cispel Toscana; Giulia Bertolini, direttrice dell’Area Farmacie comunali riunite di Reggio Emilia e Gian Gabriele Franchi, docente di botanica farmaceutica, farmacognosia e fitoterapia all’Università di Siena.