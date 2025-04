Trovate decine di esche topicide lungo la spiaggia

decine di esche topicide sparse lungo la spiaggia, all’altezza della pineta sono state rinvenute l’altro giorno da alcuni cittadini che, comprensibilmente indignati, hanno immediatamente segnalato la cosa alle forze dell’ordine e anche all’amministrazione, per poi provvedere a rimuoverle per evitare che qualche cane lasciato libero di correre in quell’area, li addentasse e restasse avvelenato. Un rinvenimento che ha suscitato l’indignazione non solo di molti cittadini, ma anche del sindaco Massimiliano Ciarpella e del vice, Andrea Balestrieri. "Ringrazio i cittadini che lo hanno segnalato e si sono prodigati per rimuovere queste esche, i carabinieri forestali intervenuti sul posto e la Polizia Locale. Stamattina (ieri, ndr) abbiamo nuovamente inviato agenti della Polizia Locale e personale del Comune per un accurato sopralluogo e una pulizia di tutta l’area che ha permesso di individuarne anche altre". Ilrestodelcarlino.it - Trovate decine di esche topicide lungo la spiaggia Leggi su Ilrestodelcarlino.it disparsela, all’altezza della pineta sono state rinvenute l’altro giorno da alcuni cittadini che, comprensibilmente indignati, hanno immediatamente segnalato la cosa alle forze dell’ordine e anche all’amministrazione, per poi provvedere a rimuoverle per evitare che qualche cane lasciato libero di correre in quell’area, li addentasse e restasse avvelenato. Un rinvenimento che ha suscitato l’indignazione non solo di molti cittadini, ma anche del sindaco Massimiliano Ciarpella e del vice, Andrea Balestrieri. "Ringrazio i cittadini che lo hanno segnalato e si sono prodigati per rimuovere queste, i carabinieri forestali intervenuti sul posto e la Polizia Locale. Stamattina (ieri, ndr) abbiamo nuovamente inviato agenti della Polizia Locale e personale del Comune per un accurato sopralluogo e una pulizia di tutta l’area che ha permesso di individuarne anche altre".

Esche topicide sulla spiaggia, in corso le indagini. Buste di veleno per topi lasciate per strada «A rischio cani e gatti». Decine di carcasse a terra: la moria di uccelli è stata causata da una malattia. Di nuovo emergenza “polpette avvelenate”: veleno per topi tra Pezzingoli e Giacalone. Ne parlano su altre fonti

Esche velenose parchi di Pontegradella, animali in pericolo - Nelle aree verdi che si trovano tra le abitazioni della zona sono state rinvenute esche topicide, pericolosissime per la salute della fauna locale, per gli animali domestici e per i bambini che ... (msn.com)