Il mito del Codice Atlantico. Quattro fogli ad Expo Osaka.

Dei 1119deldi Leonardo, dal 1637 proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana,stanno per prendere il volo per: saranno la principale attrazione dell’imminente2025 (13 aprile-13 ottobre), nel Padiglione Italia progettato dall’architetto Mario Cucinella "come rivisitazione in chiave moderna della città ideale del Rinascimento". Si mostreranno a rotazione (due alla volta), per proteggerli dalla luce. Eccezionalmente esposti ieri agli scatti dei fotografi, che hanno potuto inquadrare immagini di perfezione tratteggiate da un genio vissuto tra 1452 e 1519: CA 29r, CA 1090v, CA 104 r, CA 733 v. Sembrano numeri di unsegreto, ma semplicemente identificano le pagine delsu cui Leonardo ha disegnato un battiloro, un filatoio a manovella, studi architettonici per la Basilica di San Lorenzo a Milano accanto al globo terrestre, e uno studio di ombre composite con numerosi altri disegni architettonici.