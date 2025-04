F1 le McLaren impressionano anche nella FP3 Cresce la Ferrari ma Leclerc e Hamilton inseguono

anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025 ma, come accaduto ieri, l’erba che prende fuoco a bordo pista ha costretto la direzione gara a esporre due nuove bandiere rosse. Proprio come accaduto nella FP2 di ieri.Una situazione che diventa sempre più allarmante e rischiosa, soprattutto pensando a qualifiche e gara, quando avremo 20 vetture contemporaneamente in pista. Le previsioni meteo parlano di possibile pioggia nelle prossime ore (specialmente nella nottata nipponica), una eventualità che potrebbe risolvere questo scenario così particolare e di difficile soluzione.Ad ogni modo sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka sono ancora le McLaren a dettare il passo con una MCL39 che sembra davvero impeccabile sul lay-out misto e quanto mai complicato della pista giapponese. Oasport.it - F1, le McLaren impressionano anche nella FP3. Cresce la Ferrari ma Leclerc e Hamilton inseguono Leggi su Oasport.it Fuoco e fiamme a Suzuka! Lando Norris ha chiuso al comandola terza sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025 ma, come accaduto ieri, l’erba che prende fuoco a bordo pista ha costretto la direzione gara a esporre due nuove bandiere rosse. Proprio come accadutoFP2 di ieri.Una situazione che diventa sempre più allarmante e rischiosa, soprattutto pensando a qualifiche e gara, quando avremo 20 vetture contemporaneamente in pista. Le previsioni meteo parlano di possibile pioggia nelle prossime ore (specialmentenottata nipponica), una eventualità che potrebbe risolvere questo scenario così particolare e di difficile soluzione.Ad ogni modo sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka sono ancora lea dettare il passo con una MCL39 che sembra davvero impeccabile sul lay-out misto e quanto mai complicato della pista giapponese.

