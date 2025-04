Bergamonews.it - Mantenere l’integrità del castello di San Vigilio è il primo passo per restituirlo alla città

Leggi su Bergamonews.it

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta dell’associazione Italia Nostra inviata all’Amministrazione comunale di Bergamo suldi San. Il Castrum Capelle, noto da sempre ai Bergamaschi come “di San”, fortificazione di antica origine che sorge sulla sommità del Colle omonimo, composta da una trentina di elementi (ancora esistenti o in forma di tracce) fra corpi di fabbrica e strutture tipicamente militari:– costituisce, nel suo insieme, una unità storica, funzionale e turistico-culturale:– presenta un notevolissimo valore paesistico, per la sua collocazione sommitale e per il fatto di essere uno dei principali punti panoramici sulla, sulle colline circostanti e sulle valli di Bergamo;– insieme alle Mura veneziane, è parte integrante di un sistema difensivo urbano tutelato a più livelli: dpianificazione urbanistica comunale, dal Ministero della Cultura attraverso il vincolo diretto storico-culturale, dall’Unesco con la menzione nel sito collettivo delle “Opere di difesa veneziane del XVI e XVII secolo”; nonché in via di valorizzazione anche documentale attraverso il “Museo delle Mura” di recente fondazione.