Un trionfo di fiori e piante. Due giorni da vivere... al verde

Mura è l’occasione per scoprirenote, novità, ma anche per incontrare e confrontarsi con tanti esperti – professionisti o appassionati – in ogni settore del, attraverso conferenze, presentazioni delle novità editoriali e laboratori. La 16esima edizione della prima grande fiera italiana della stagione delle mostre-mercato dicon 160 espositori nazionali ed esteri che presenteranno proposte e idee per la casa, l’orto, il giardino e il balcone vive oggi (sabato) e domani (domenica) i suoi duecruciali. Realizzata da Lucca Crea assieme al Comune di Lucca, la mostra mercato del giardinaggio e delall’aria aperta cresce e si trasforma sempre di più in un luogo non solo dove “guardare” e acquistare le novità verdi per casa, orto e giardino, ma anche e soprattutto dovemomenti ed esperienze con la famiglia.