Aree verdi iniziato il taglio dell’erba

MASSA MARITTIMAAl via la stagione delnel comune di Massa Marittima. Da alcune settimane sono iniziati gli interventi a cura del personale dell’Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere, del Comune di Massa Marittima e della Cooperativa Il Melograno. "Con l’arrivo della Primavera e la crescita veloce della vegetazione – spiega Lorenzo Balestri, assessore comunale all’Ambiente e al Verde Pubblico – diventa indispensabile una pianificazione stagionale dei tagli, per mantenere curato e accogliente il nostro territorio e per garantire la sicurezza delle strade. Come avviene ogni anno, in questo periodo, quindi, il servizio del verde viene intensificato, con programmi disettimanali, per cercare di coprire, nel miglior modo possibile, tutto il territorio comunale".