Lanazione.it - Una città per il verde . Lucca mostra il lato migliore

è sbocciata la primavera conMura che prosegue fino a domani sulle Mura ditra il baluardo San regolo e La Libertà. La manifestazione è promossa e organizata daCrea assieme al Comune di. Sentiamoci dalle voci del sindaco dellae dei vertici della aziende come si annuncia questa edizione della fiera. "Lasi presenta a questo appuntamento con un importante riconoscimento da poco ottenuto, per le sue innovative politiche ambientali – sottolia il sindaco Mario Pardini – in cui si è distinta a livello nazionale. A Milano, nel mese di febraio, c’è stato consegnato il riconoscimento ‘Laper il‘, che ogni anno premia le realtà più virtuose nella gestione e valorizzazione delurbano. In particolare,è stata riconosciuta tra i capoluoghi più meritevoli d’Italia per le sue iniziative di riqualificazione ambientale, manutenzione delpubblico e in particolare per i progetti educativi avviati nelle scuole, che sono state coinvolte con programmi educativi anche aMura".