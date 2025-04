Lanazione.it - Il turismo pattina sul maxi-salasso: "La stretta rilancerà le mete interne". Spunta un sorriso dietro la stangata

La scure a stelle e strisce non risparmia il. L’effetto c ‘è anche dalle nostre parti pure se in tono minore rispetto alle destinazioni delle vacanze che hanno una forte appeal con il mercato americano. Tuttavia, il peso dei dazi si farà sentire in città, dove i turisti d’oltreoceano sono tornati dopo lo stop imposto dal Covid. Ma mai in maniera massiccia, almeno negli ultimi anni. A ben guardare, Arezzo è e resta tra leprivilegiate deleuropeo, con uno zoccolo duro tutto italiano che condiziona, in positivo, la bilancia delle presenze tra città e provincia. Eppure c’è un brivido che attraversa Cortona: la città etrusca gioca le sue carte su percentuali dove la parte del leone la fanno i visitatori stranieri: l’80 per cento è la stima, di cui circa la metà arriva dagli States.