Commissione antimafia | Sistema criminale radicato in città Secretate le audizioni

C’è qualcosa di profondamente emblematico nella visita che laparlamentareha compiuto ieri a Prato. Non tanto per la sua inedita presenza fisica — è la prima volta che l’organismo parlamentare mette piede ufficialmente in— quanto per ciò che quella presenza ha finito per certificare: "L’esistenza, ormai conclamata, di un vero e propriomafioso di matrice cinese,nel tessuto economico e sociale locale". Lo dicono al termine dellei parlamentari di centrosinistra e quelli di centrodestra. Non un’ipotesi né una semplice preoccupazione, ma un dato di fatto sul quale il governo ha puntato l’attenzione. Il cuore della questione non risiede solo nel numero delle imprese irregolari, né nel ricorsotico allo sfruttamento lavorativo. Il punto nevralgico è che a Prato opera una strutturaorganizzata secondo modalità tipiche delle mafie: "intimidazione, violenza, controllo del territorio, gestione monopolistica delle attività economiche, silenziamento del dissenso", ha evidenziato la senatrice Pd, Vincenza Rando.