Residenze il caso scotta L’opposizione va all’attacco | Sindaco in imbarazzo

FOLLONICA "La decisione di Matteo Buoncristiani di secretare le risposte alle 15 domande delsul ’residenza gate’ ha con tutta evidenza un doppio obiettivo: da una parte sottrarsi al giudizio della cittadinanza che invece ha diritto a chiarimenti pubblici, dall’altra coprire l’evidentedi una maggioranza che ha lasciato solo il primo cittadino non esponendosi in difese o appoggi effettivamente impossibili da sostenere". Inizia così il Pd di Follonica sulche sta infiammando la città. "La seduta consiliare di lunedì diventa così un modo per infittire la cortina fumogena dietro cui si è celato ilsin dall’inizio di questa vicenda - aggiunge il Pd - E invece abbiamo bisogno di chiarezza, la cittadinanza ha bisogno di chiarezza. Perché questa brutta storia non può essere sminuita o derubricata a svista o inciampo trascurabile.