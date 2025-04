Ilfoglio.it - Il cacciatore-raccontatore. Matteo Caccia, la maglia nera e altre storie

Venti anni fa, un giovane uomo non ancora trentenne che aveva studiato per fare l’attore dall’Accademia dei Filodrammatici e che lavorava come conduttore radiofonico da Radio 2, era inciampato, un po’ casualmente, in una storia che gli sarebbe piaciuto raccontare. "In quegli anni lavoravo con Antonio Latella e un giorno gli dissi che mi sarebbe piaciuto provare a fare 'una cosa mia'. Non sapevo neppure bene di preciso cosa volesse dire. Un po’ di tempo prima ero rimasto folgorato dal Kohlhaas di Marco Baliani, da quella forza che riusciva a tenere in pugno gli spettatori da solo, seduto su una sedia in mezzo al palcoscenico vuoto, una voce che raccontava e basta. Pensai che la storia della, e del suo eroe ciclista eponimo, Luigi Malabrocca, fosse quella giusta"., nomen omen, è un bravo-raccoglitore di