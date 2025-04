Quotidiano.net - Il blitz del governo sulla sicurezza. Passa il decreto, tensioni in piazza

Un "", oppure "una scorciatoia". Alla vigilia del congresso della Lega, con una mossa a sorpresa, il Consiglio dei ministri ha trasformato inlegge il testo del ddlrimasto impantanato in Parlamento, sia pure modificando le parti più invise al Colle. Nel testo, di 34 articoli, anche disposizioni urgenti in materia dipubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e dell’ordinamento penitenziario. Sulle barricate l’opposizione. È una "forzatura gravissima, sarà battaglia durissima", dice il M5s. "Ci batteremo in Parlamento e nelle piazze da oggi", promette il presidente dei senatori dem Francesco Boccia. E Magi (+Europa) chiama tutti a raccolta "incontro il golpe liberticida". Mentre il presidente Anm, Cesare Parodi parla di scelta "molto chiara e legittima" che avrà "ricadutegestione comune della giustizia nel Paese".