Tre assalti in sei mesi | Difendete il commercio

MERATE (Lecco)Un colpo sventato, un agguato fallito e una rapina, settimana scorsa, invece riuscita e nel peggiore dei modi. In sei, da quando ha rilevato la tabaccheria e ricevitoria, Ivan ha subito tre. "Può capitare, uno lo mette in conto – commenta –, ma non può diventare la normalità, come invece è successo a me". Ivan Lombardi, 32 anni di Sirtori, ex oss, da settembre è il nuovo proprietario della tabaccheria di via Sant’Ambrogio a Merate. Per diventare imprenditore di se stesso ha rinunciato a un posto fisso e a uno stipendio sicuro da dipendente e ha investito 100mila euro. "Poco dopo che ho rilevato l’attività, uno sconosciuto con il passamontagna è entrato in negozio – racconta –. Stava per tirare fuori qualcosa da sotto la giacca, io ho compreso che si stava mettendo male, gli ho mostrato un manganello che avevo per difendermi in caso di necessità e l’estraneo ha preferito battere in ritirata.