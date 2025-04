Lanazione.it - Centro commerciale. Nannini e Terrosi, posizioni archiviate

di Laura ValdesiSIENAInchiesta sul cantiere per la costruzione delin Massetana Romana, prime novità dopo lunghi mesi di silenzio. E di massimo riserbo da parte della procura, seguito al sequestro scattato a inizio settembre, a pochi mesi dall’inaugurazione che Esselunga aveva annunciato per dicembre. Da allora il colosso a mattoncini, sormontato dall’enorme gru, è rimasto deserto. Niente supermercato, neppure le due sale cinematografiche che doveva contenere. E un centinaio di addetti che erano rimasti senza lavoro con proteste e rimostranze per quel sequestro che aveva fatto svanire, in un soffio, il sogno del posto fisso per tanti. Sono apparsi qui anche cartelli, nel corso di questi sette mesi, dal contenuto pesante. L’inchiesta è alle battute finali, c’è già stato l’avviso di conclusione indagini dopo il quale devono trascorrere venti giorni entro i quali gli indagati hanno la possibilità di depositare documenti, parlare con il pubblico ministero per esempio.