Terzo Senso, arriva il ristorante didattico.

Oltre 200mila euro stanziati per due progetti la crescita della comunità locale. La Fondazione Cariplo e la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi hanno destinato 219,5 mila euro a due “emblematici“. Il primo ente beneficiario sarà la Fondazione Maria Cosway: 125mila euro destinati al progetto, un programma di riqualificazione degli spazi, strutturato in collaborazione con Fondazione Luigi Clerici e Fondazione Danelli, affinché possano essere trasformati in un. Sarà inoltre realizzato un laboratorio di panificazione. L’iniziativa favorirà l’inserimento lavorativo di giovani con neurodiversità, anche attraverso i corsi offerti dal Centro di formazione professionale Clerici. Otterrà un contributo di oltre 90mila euro il progetto M’imPorta - Antenne di comunità promosso dall’associazione Il Gabbiano di Pieve Fissiraga, in partnership con l’azienda consortile Acsi e con il Movimento per la lotta contro la fame nel mondo.