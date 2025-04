Diretta Rai Sport Sabato 5 Aprile 2025 - Rugby Ciclismo Pallavolo Snowboard e gli altri eventi live

Sabato 5 Aprile 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione Sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi Sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il Sabato alle 23, un'ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell'informazione social e non solo, con Paola Ferrari.

Diretta Rai Sport Sabato 5 Aprile 2025 - Rugby, Ciclismo, Pallavolo, Snowboard e gli altri eventi live. A1 M. Penultima giornata. Trieste-Ortigia venerdi in diretta Rai Sport. Diretta Rai Sport Sabato 29 Marzo 2025 - Pattinaggio di Figura, Snowboard, Rugby, Pallavolo. Trapani, la gara di Benevento sarà in diretta su RaiSport. Inizia oggi il CIAR Sparco: come seguire in diretta TV il Rally Ciocco e Valle del Serchio. Semifinali Play Off, si rinnova la sfida tra Lube e Sir. La programmazione da Gara 1 a Gara 3.

