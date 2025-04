Ilrestodelcarlino.it - A Palazzo Bellini si chiude con una commedia Don Chisciotte salva due attori dalla forca

Comacchio a teatrocon una delle compagnie più amate dal pubblico. Stasera alle 21, sul palco della Sala polivalente di, saliranno glidi Stivalaccio Teatro – Teatro stabile del Veneto che porteranno in scena "Don. Tragidell’arte", con interpretazione e regia curata da Michele Mori e Marco Zoppello, soggetto originale di Marco Zoppello e dialoghi di Carlo Boso e Marco Zoppello. Nella pièce teatrale Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono duedella celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il XVI e XVII secolo. Sono vivi per miracolo: salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggitigrazie a Don, a Sancho Panza, ma soprattutto grazie al pubblico.