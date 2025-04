Lanazione.it - Università, inaugurato l’anno accademico. Ultimi mesi alla guida per Oliviero: : "Raggiunti traguardi importanti"

"Una vera crescita non è fatta solo di numeri, ma nasce soprattutto dal senso di appartenenza e dpartecipazione collettiva a un progetto condiviso". Con queste parole il rettore Maurizioapre2024-2025 dell’degli Studi di Perugia. L’ultimo del suo mandato. E proprio per questo, tra applausi e cori, in un Aula Magna gremita e vestita d’ermellini, chiama i delegati ad uno ad uno per nome per ringraziarli dell’apportogovernance d’Ateneo. "La nostra- dice il professor- ha raggiuntoin ogni ambito: dqualità della didattica e della ricerca, all’internazionalizzazione,cura degli spazi e del patrimonio, al rafforzamento del rapporto con il territorio e le istituzioni. E questo grazie al vostro lascito".