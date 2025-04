Argentario Festival e Youth L’amministrazione comunale cerca sponsor per gli eventi

ArgentarioIl Comune cerca sponsor per gli eventi dell’estate 2025. L’amministrazione intende procedere alla ricerca di sponsor per eventi nei settori della cultura, dello spettacolo e del turismo per l’estate 2025. In particolare con l’avviso pubblicato in questi giorni vuole individuare soggetti privati interessati a presentare apposite proposte di sponsorizzazioni finanziarie da destinare alla realizzazione di due manifestazioni: l’"Argentario Festival" che si terrà dal 26 al 29 giugno e la rassegna "Youth" in programma dal 30 luglio al 2 agosto 2025. Per ciascuna di queste manifestazioni è ammessa la possibilità di sponsorizzazione da parte di più soggetti interessati, secondo quattro tipologie. sponsor base: da 1.000 euro e fino a 2.000 euro (oltre Iva) che prevede l’inserimento del logo aziendale (dimensione standard) su locandine e manifesti, web e cartacei e l’invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi sponsorizzati. Lanazione.it - Argentario Festival e Youth. L’amministrazione comunale cerca sponsor per gli eventi Leggi su Lanazione.it MONTEIl Comuneper glidell’estate 2025.intende procedere alla ridipernei settori della cultura, dello spettacolo e del turismo per l’estate 2025. In particolare con l’avviso pubblicato in questi giorni vuole individuare soggetti privati interessati a presentare apposite proposte diizzazioni finanziarie da destinare alla realizzazione di due manifestazioni: l’"" che si terrà dal 26 al 29 giugno e la rassegna "" in programma dal 30 luglio al 2 agosto 2025. Per ciascuna di queste manifestazioni è ammessa la possibilità diizzazione da parte di più soggetti interessati, secondo quattro tipologie.base: da 1.000 euro e fino a 2.000 euro (oltre Iva) che prevede l’inserimento del logo aziendale (dimensione standard) su locandine e manifesti, web e cartacei e l’invito personale alle conferenze stampa di presentazione degliizzati.

Argentario Festival e Youth. L’amministrazione comunale cerca sponsor per gli eventi. Estate 2025: l'Amministrazione comunale è alla ricerca di sponsor per gli eventi culturali. Argentario Festival: il Comune cerca sponsor per gli eventi estivi. Argentario: Il Comune cerca sponsor per gli eventi dell’estate 2025. “Youth! Argentario”, prima edizione dell’evento musicale e culturale. Ne parlano su altre fonti

Argentario Festival: il Comune cerca sponsor per gli eventi estivi - MONTE ARGENTARIO – L’amministrazione comunale intende procedere alla ricerca di sponsor per eventi nei settori della cultura, dello spettacolo e del turismo per l’estate 2025. In particolare con l’avv ... (msn.com)

Cinema, all’Argentario torna il Pop Corn Festival: al via le iscrizioni - MONTE ARGENTARIO – Scadono il 2 giugno 2025 le iscrizioni per partecipare all’ottava edizione del Pop Corn Festival del Corto, evento di cortometraggi, che si terrà in Piazzale dei Rioni a ... (msn.com)