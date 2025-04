Ilgiorno.it - Pasqua solidale. Raccolta di cibo uova e colombe

Anche per questai giovani del progetto “Diamoci una mano“ vogliono portare speranza e gioia a chi purtroppo, a causa della situazione economica, si trova in condizioni di difficoltà, in cui manca la serenità per vivere il momento di festa. I ragazzi si preparano al ritiro degli alimenti che verranno poi donati il giorno dia famiglie e persone bisognose e ai senzatetto che frequentano la zona della stazione di piazza Volontari della Libertà. "L’iniziativa – ricorda Matteo Vago, tra i promotori – è come sempre in memoria del nostro amico Marco Finocchiaro, uno dei nostri cuori grandi che è venuto a mancare, che ha dato e darà sempre (anche da lassù) il suo grandissimo supporto. Vogliamo rendere anche questaun periodo di festa davvero per tutti. Aiutare è semplice: chi vuole può portarea lunga conservazione in uno dei tre giorni di ritiro: oggi il primo, poi il 12 e il 19 aprile, sempre dalle 15 alle 17, alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo in via San Cirillo, nel rione di Sacconago, punto di