The Voice Senior le pagelle della semifinale | Gigi accompagna in punta di piedi 8 Loredana sceglie col cuore 9

semifinale, i coach devono tagliare le proprie squadre: da sei voci a tre, senza paracadute. È la serata in cui si smette di raccontare storie e si comincia a fare i conti con quello che una voce sa, o non sa, dire davvero. Intenzioni ed esibizioni si guardano in faccia. Solo una sopravvive.Al centro del ring, Antonella Clerici tiene su tutto come se fosse semplice. Non lo è. Ma lei regge la barra come sa fare solo una brava conduttrice. Ricorda cifre e tappe con precisione chirurgica: 76 partiti, 24 in semifinale, 12 da portare alla fine. Ma i numeri non sono freddi, nelle sue mani. Sono persone.Quando chiama i coach a raccontare i criteri, sembra stia chiedendo qualcosa che va ben oltre la tecnica. I giudici Loredana Berté, Clementino, Arisa e Gigi d’Alessio si sono ritrovati a scegliere la loro terzina. Dilei.it - The Voice Senior, le pagelle della semifinale: Gigi accompagna in punta di piedi (8), Loredana sceglie col cuore (9) Leggi su Dilei.it , i coach devono tagliare le proprie squadre: da sei voci a tre, senza paracadute. È la serata in cui si smette di raccontare storie e si comincia a fare i conti con quello che una voce sa, o non sa, dire davvero. Intenzioni ed esibizioni si guardano in faccia. Solo una sopravvive.Al centro del ring, Antonella Clerici tiene su tutto come se fosse semplice. Non lo è. Ma lei regge la barra come sa fare solo una brava conduttrice. Ricorda cifre e tappe con precisione chirurgica: 76 partiti, 24 in, 12 da portare alla fine. Ma i numeri non sono freddi, nelle sue mani. Sono persone.Quando chiama i coach a raccontare i criteri, sembra stia chiedendo qualcosa che va ben oltre la tecnica. I giudiciBerté, Clementino, Arisa ed’Alessio si sono ritrovati are la loro terzina.

The Voice Senior, le pagelle: le lacrime di Antonella (7), la rinuncia del concorrente (8), il balletto di Ari. The Voice Senior, le pagelle della quinta puntata: Arisa cattivella (8), Clementino e lo “sgarbo” ai colleghi (9). The Voice Senior, le pagelle: Arisa perfetta (10), Antonella Clerici non convince (5), Gigi D’Alessio numero uno (8), Loredana Bertè annoiata (5)? Stefania vincitrice morale (4), Eleonora una nuova Mina (7)?. The Voice Senior, le pagelle: il gesto di Arisa (9), i regali di Loredana (7,5), Clementino e il bacio a una c. The Voice Senior, le pagelle: Bertè invita Renato Zero (8), Arisa dà palo a Clementino (voto 5). Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: De Martino senza rivali, The Voice Senior diverte, Le onde del passato. Ne parlano su altre fonti

The Voice Senior, le pagelle: Antonella Clerici in lacrime (7), la rinuncia del concorrente (8), il balletto di Arisa e Clementino (9). I nomi dei semifinalisti - Con l'ultima serata di blind audition The Voice Senior è entrato nella fase finale, quella decisiva. I quattro coach hanno definito le loro ... (msn.com)

The Voice Senior, le pagelle: il gesto di Arisa (9), i regali di Loredana (7,5), Clementino bacia la concorrente sulla bocca (6-) - Nella quinta puntata di blind audition Clementino ha fatto incetta di talenti (e non solo), meno fortunato Gigi D'Alessio che ha scelto due concorrenti in extremis per la sua squadra. La ... (msn.com)

The Voice Senior, le pagelle: 'Clemen T-Rex' (voto 9), D'Alessio non si gira 'per troppa bravura' (voto 5) - L'ultima puntata dedicata alle Blind Audition decreta anche i semifinalisti di questa edizione. Arisa ha una preghiera di famiglia contro malocchio e altre sciagure, Clementino 'diventa' un tirannosau ... (msn.com)