Imparare a gestire emozioni e parole | arriva ’Sputa il rospo’

Una giornata pera esprimersi liberamente, senza essere prevaricati e subire gli interlocutori. Domenica 13 aprile dalle 9 alle 17 l’agriturismo Virano 19, nell’omonima frazione del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ospiterà l’evento ‘Sputa il Rospo: quando leliberano. Smetti di ingoiarlo e inizia a comunicare!’. Un appuntamento pensato per chi è, appunto, stanco di ingoiare rospi e desideraa difendersi senza attaccare, a farsi ascoltare senza gridare, e a trasformare i ‘non detti’ in nuove possibilità di relazione. "Oggi più che mai, parliamo tanto, ci capiamo poco e litighiamo molto – spiega Anna Maria Conoci, sociologa, mediatrice dei conflitti e ideatrice dell’evento –. Sempre connessi agli schermi, immersi in chat rapide e interazioni superficiali, fatichiamo a rispondere al nostro bisogno più profondo: quello di essere visti, ascoltati e compresi".