Federconsumatori riceve in Comune

Dal 7 aprile e con cadenza quindicinale (un lunedì sì e uno no) ildi Albinea confermerà un importante servizio grazie ad un accordo di collaborazione con. Al primo piano del municipio sarà operativo uno sportello informativo a tutela del consumatore. Per aprile il secondo appuntamento sarà lunedì 28 visto che ci sarà la Pasqua. La volontà dell’amministrazione è promuovere la tutela dei diritti degli utenti di beni e servizi offrendo loro una serie di servizi tra cui attività di ascolto e prima assistenza per contenziosi con gestori di telefonia, banche, assicurazioni, finanziarie, imprese commerciali e di servizio in genere; attività di prevenzione e informazione per ridurre episodi di microcriminalità. Il servizio sarà attivo dalle 9 alle 12. Sarà possibile accedere su prenotazione al 0522433171.