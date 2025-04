Ilrestodelcarlino.it - Valli, oasi e paludi d’acqua dolce. L’Unione Europea stanzia 3 milioni

Ci sono anche ledi Argenta tra lenaturalistiche che godranno delle risorse messe in campo dal "Life Fresh", un importante piano per la riqualificazione ambientale, le, che ha ottenuto l’approvazione del, messo in campo dall’Ente Parco del Delta del Po, in stretta collaborazione con i Comuni di Argenta e Ravenna, il Consorzio della Bonifica Renana e l’Università di Ferrara. Il progetto interverrà su tre siti Natura 2000 tra i più rappresentativi in Italia per questi habitat: ledi Argenta, Punte Alberete-Valle Mandriole e il Bardello nel comune di Ravenna. Il progetto, che partirà nei prossimi mesi, avrà una durata di 5 anni e un importo complessivo di 5.306.474 euro. Il finanziamento delammonta al 60% dell’importo di progetto, e sull’area arriveranno quindi più di 3di euro di contributo europeo.