Muoversi in città sfida alle auto da pedoni e ciclisti

città per i prossimi anni. Ecodibergamo.it - Muoversi in città, sfida alle auto da pedoni e ciclisti Leggi su Ecodibergamo.it ECO.BERGAMO. Bergamo è al sedicesimo posto nella classifica dei capoluoghi di provincia italiani del rapporto «Ecosistema Urbano 2024» di Legambiente, che analizza indicatori come la concentrazione di PM10 nell’aria, la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, la qualità del trasporto pubblico. Una posizione in più rispetto al 2023, quando Bergamo si era classificata diciassettesima. Un buon risultato, anche se c’è ancora molta strada da percorrere per raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati dallaper i prossimi anni.

