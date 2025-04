Ilrestodelcarlino.it - Nuovo blitz dei ladri al consultorio, scassinati i distributori automatici

Un’altra incursione notturna deialfamiliare presso il centro servizi dell’Ausl in via Smerieri, 3 prospiciente l’ospedale santa Maria Bianca. I malviventi sono entrati nella sede del servizio dopo aver forzato una porta d’emergenza laterale, adiacente la farmacia comunale, che guarda via Fogazzaro. L’intrusione, avvenuta alle quattro della notte tra mercoledì e giovedì, è stata scoperta in seguito all’attivazione dell’allarme collegato con l’istituto di vigilanza. I vigilantes sono intervenuti sul posto con il supporto dei carabinieri. Stando ai primi rilievi, la porta dell’ambulatorio è risultata forzata come le cassettiere della scrivania e l’armadio contenente cartelle e farmaci. Il raid è proseguito verso le macchine distributrici, al pianterreno dello stabile, che sarebbero state forzate per prelevare merendine e monete.