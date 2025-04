La difesa finita in tragedia Uccide il padre violento | Volevo salvare mamma

padre violento, una madre che subisce l’ennesima aggressione, un figlio che diventa assassino per difenderla. Già sentita, sì. È la fotocopia della tragedia in provincia di Torino di cui è stato protagonista in pieno lockdown, il 30 aprile del 2020, Alex Cotoia, che allora aveva 18 anni e di cognome faceva ancora Pompa come il papà. Anche Bojan Panic, studente di 19, ha preso un coltello da cucina per fermare l’orrore che da fuori nessuno immaginava. Per salvare la madre, davanti al fratello più piccolo. È stato arrestato in flagranza per omicidio volontario dopo avere ucciso il padre Simeu Panic, muratore bosniaco di 46 anni, dentro la loro casa di Mezzolombardo. Quotidiano.net - La difesa finita in tragedia. Uccide il padre violento: "Volevo salvare mamma" Leggi su Quotidiano.net La storia comincia e finisce nella confessione davanti alla pm di Trento Patrizia Foiera: "L’ho accoltellato, la stava maltrattando". Un, una madre che subisce l’ennesima aggressione, un figlio che diventa assassino per difenderla. Già sentita, sì. È la fotocopia dellain provincia di Torino di cui è stato protagonista in pieno lockdown, il 30 aprile del 2020, Alex Cotoia, che allora aveva 18 anni e di cognome faceva ancora Pompa come il papà. Anche Bojan Panic, studente di 19, ha preso un coltello da cucina per fermare l’orrore che da fuori nessuno immaginava. Perla madre, davanti al fratello più piccolo. È stato arrestato in flagranza per omicidio volontario dopo avere ucciso ilSimeu Panic, muratore bosniaco di 46 anni, dentro la loro casa di Mezzolombardo.

