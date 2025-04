programma e dove vedere in TV la serie A

serie A Questo sabato 5 aprile in Stadio Tardini Ennio.Visitatori, il prossimo rivale di Bayern Monaco Nei campioni, provengono dal disegnarne uno nel Derby della Madonnina, corrispondente alla prima tappa delle semifinali d’Italia della COPPA.Parma-Inter, LiveLui Parma È riuscito a vincere quattro delle sue 15 partite come locali nell’attuale lega italiana. I locali arrivano con una cattiva dinamica di Tre pareggi consecutivamente e Quattro partite senza ottenere la vittorial’ultimo era 2-0 contro il Bologna con gol Bonny e Sohn.Quelli di Simone Inzaghid’altra parte, arrivano alla partita con tre vittorie consecutive nella serie A. L’Inter solo ha perso in due incontri (Fiorentina e Juventus) della lega come visitatore Finora in questa stagione. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-04 17:38:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:Parma e inter da Milano I volti saranno visti nel Giorno 31 dellaA Questo sabato 5 aprile in Stadio Tardini Ennio.Visitatori, il prossimo rivale di Bayern Monaco Nei campioni, provengono dal disegnarne uno nel Derby della Madonnina, corrispondente alla prima tappa delle semifinali d’Italia della COPPA.Parma-Inter, LiveLui Parma È riuscito a vincere quattro delle sue 15 partite come locali nell’attuale lega italiana. I locali arrivano con una cattiva dinamica di Tre pareggi consecutivamente e Quattro partite senza ottenere la vittorial’ultimo era 2-0 contro il Bologna con gol Bonny e Sohn.Quelli di Simone Inzaghid’altra parte, arrivano alla partita con tre vittorie consecutive nellaA. L’Inter solo ha perso in due incontri (Fiorentina e Juventus) della lega come visitatore Finora in questa stagione.

