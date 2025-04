Ilrestodelcarlino.it - Dal somaro alla bici, Paoloni vince

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

SUL METAURO Chi ha la velocità nel sangue è destinato ad andare forte su qualsiasi mezzo, sia esso una moto, una. o un. È il caso di Andrea, 27enne operaio di Mercatello sul Metauro, che ha dimostrato di essere il più veloce e vanta nel suo palmares sia un campionato italiano di mountain bike specialità enduro sia quattro titoli di fantino vincitore del Palio del. Domenica scorsa ha esordito nel campionato e-mountain bike, sempre specialità enduro, ovviamente con un primo posto: "Non so dire se è mi è nata prima la passione per leo per le corse suldel mio paese, ho iniziato prestissimo con entrambe perché erano delle passioni di famiglia. La natura e le piste sterrate sono rimaste però il filo conduttore".ha vinto con qualsiasi cosa a due ruote o a quattro zampe che abbia mai guidato o cavalcato: inizia con le moto mini cross per bambini, passa poi alle mountain bike cross country, diventa campione italiano di enduro nel 2016, poii campionati di enduro regionali 2021, nel 2023 ricomincia con lae sono ancora vittorie, l’ultima domenica scorsa.