Ilrestodelcarlino.it - Fiuminata, un cervo nel giardino di casa: "Uno spettacolo"

Unè stato immortalato ieri mattina adalla residente Maria Teresa Tapanelli in via Giacomo Matteotti. A farla accorgere dell’animale selvatico è stato il suo Rottweiler, che all’improvviso ha iniziato ad abbaiare in quella direzione. "Mi sono affacciata al balcone – racconta – e ho visto questo magnifico esemplare. Sembrava spaesato, guardava da dove potessero arrivare i latrati, è rimasto immobile qualche attimo, il tempo di scattare la foto, e poi è scappato verso il bosco. Uno". Non si tratta del primo incontro per lei. Già qualche anno fa un altro, più piccolo, era entrato nel suo. Finora Tapanelli ha visto cinghiali e qualche capriolo nella zona, che è vicina alla montagna.