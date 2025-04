Lanazione.it - Un altro dirigente da sostituire. Il Provveditorato subito al lavoro. Le reazioni, fra sgomento e omertà

Leggi su Lanazione.it

"Non ci sono parole ma la verità non è quella che viene raccontata, non è possibile che sia quella, conosciamo entrambi, non è possibile"., incredulità, sguardi bassi e silenzi. Colleghi, studenti, personale amministrativo, tutti non potevano credere che la preside e il professore della scuola fossero coinvolti in quella che si è rivelata un’indagine choc. Un’indagine corposa dove passo dopo passo, viene ricostruita la presunta violenza sessuale aggravata da parte di chi dovrebbe accompagnare i ragazzi nel percorso più importante della loro vita: la loro formazione. Ancora più sconcerto è trapelato per la preside, accusata di favoreggiamento personale. "E’ stimata da tutti " dicono a bassa voce "aveva fatto della legalità uno dei suoi cavalli di battaglia". "Non ci possiamo ancora credere",- sussurrano altri colleghi - il professore si occupava di tantissime attività qui a scuola, la preside era riuscita ad ottenere tante cose buone nel corso di questi anni, spero chiariscano tutto, speriamo insomma che sia soltanto un brutto equivoco".