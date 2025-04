Santa Sofia spinta al turismo | ok ai due nuovi parcheggi

Santa Sofia ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione di due aree di sosta di Corniolo e Spinello, funzionali al turismo. Si tratta di due interventi dell'importo complessivo di 180 mila euro finanziati al 50% dal Pnrr e per la restante parte da fondi propri del Comune. "Il progetto è stato redatto dall'architetto Marco Mercuriali, e prevede per l'area di sosta di via della Foresta a Corniolo – precisano il vice sindaco Matteo Zanchini e l'assessore al turismo Franco Locatelli – la creazione di circa 15 stalli, nuovi sotto servizi, asfalti, segnaletica, illuminazione e creazione di un belvedere pedonale a sbalzo, pavimentato e arredato, con vista sui crinali appenninici del Parco". "Invece Spinello, uno degli attuali parcheggi di via del Lago nella zona del Villaggio – aggiungono –, sarà soggetto a riqualificazione totale e creazione di un'area sosta per camper con 5 piazzole, munite di allacci alla rete elettrica e acqua.

