Diplomazia vaticana Gallagher chiama Lavrov | Iniziative per la pace

Torna a squillare il telefono sul’asse Mosca e Santa Sede a dimostrazione di un ritorno sul proscenio internazionale dellapura e semplice. Almeno sul quadrante russo-ucraino, complice la sosta forzata del Papa che in questi anni non ha rinunciato a prenderepiù informali in campo geopolitico nel tentativo, se non di dirimere direttamente le controversie fra Stati, di favorirne il più possibile una risoluzione. Vedi proprio la missione a cavallo fra Mosca e Kiev del cardinale Matteo Zuppi, scuola Sant’Egidio e non Pontificia accademia ecclesiastica, la fucina degli ambasciatori di Oltretevere. Stagione finita, quella? Forse, per la soddisfazione di chi nella seconda sezione della Segreteria di Stato, deputata all’interlocuzione con i Paesi terzi, si è sentito messo da parte dal’intraprendenza bergogliana.