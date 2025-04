Sanità Elly Schlein attacca | La destra protesta per il buco che lei stessa ha lasciato

destra protesta per il buco che la destra ha lasciato nel disastro che ha fatto in questi anni al governo della Regione Umbria? Pensate, è sempre colpa di quelli prima per loro". Elly Schlein, a margine dell’assemblea nazionale di Autonomie locali italiane che si è svolto ieri a Perugia, ha risposto così alla domanda sulle polemiche del centrodestra relative al disavanzo dei conti della Sanità in Umbria e alla manovra delineata dalla maggioranza di centrosinistra. "Il problema - ha detto Schlein - è che questa amministrazione è arrivata da 90 giorni e ha trovato un buco. E non è che lo abbiano fatto per migliorare la qualità dei servizi della Sanità umbra. Purtroppo, come registrato, in campagna elettorale è peggiorata significativamente e gli umbri hanno dato forte sostegno e fiducia a Stefania Proietti che subito ha deciso di assumere la piena responsabilità e di intervenire su questo". Lanazione.it - Sanità, Elly Schlein attacca : "La destra protesta per il buco che lei stessa ha lasciato" Leggi su Lanazione.it "Laper ilche lahanel disastro che ha fatto in questi anni al governo della Regione Umbria? Pensate, è sempre colpa di quelli prima per loro"., a margine dell’assemblea nazionale di Autonomie locali italiane che si è svolto ieri a Perugia, ha risposto così alla domanda sulle polemiche del centrorelative al disavanzo dei conti dellain Umbria e alla manovra delineata dalla maggioranza di centrosinistra. "Il problema - ha detto- è che questa amministrazione è arrivata da 90 giorni e ha trovato un. E non è che lo abbiano fatto per migliorare la qualità dei servizi dellaumbra. Purtroppo, come registrato, in campagna elettorale è peggiorata significativamente e gli umbri hanno dato forte sostegno e fiducia a Stefania Proietti che subito ha deciso di assumere la piena responsabilità e di intervenire su questo".

