Il mercatino francese riempie il centro

I mercatini francesi riempiono ilstorico. In piazza della Libertà e in piazza Cesare Battisti in tantissimi si sono immersi nell’atmosfera d’Oltralpe. "Abbiamo voluto fortemente il ritorno di queste bancarelle – afferma Giuseppe Romano, presidente dell’associazione commerciantistorico –, e il sindaco Parcaroli ci ha appoggiati. Le bancarelle riempiono le piazze, il banco più piccolo è lungo 9 metri, uno arriva addirittura a 15. Moltissimi hanno voluto assaggiare le classiche baguette, i croissant e i prelibati formaggi francesi." Oggi le bancarelle attive, meteo permettendo, anche dopo cena.