Scommesse in sala VAR | la massima serie nella bufera

Calcio, un nuovo scandalo si abbatte sulla: le immagini, nitidissime, rendono perfettamente l’idea di cosa sia accaduto.Non si è reso conto del fatto che le telecamere, in quel frangente, stessero inquadrando proprio lui. E che le immagini sarebbero state sufficientemente nitide da mostrare chiaramente cosa ci fosse sullo schermo del suo smartphone. Non poteva sapere, dunque, che, da lì a breve, si sarebbe ritrovato al centro di uno scandalo che ha già raggiunto dimensioni epiche.inVAR: la(AnsaFoto) – Ilveggente.itAncora una volta c’entrano lenel mondo del calcio, ma la storia in questione, in questo caso, non arriva dall’Italia. Arriva, bensì, dalla Bulgaria, Paese in cui è diventato virale, nelle scorse ore, un video che non lascia spazio ad alcuna interpretazione.