tour in Kazakistan, concerti nati dalla collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura. Romina Capitani è da tempo protagonista di performance ed incisioni discografiche all’estero, dagli Stati Uniti alla Repubblica Ceca, dalla Georgia alla Germania, la cantante toscana si è esibita nella città di Almaty e successivamente nella capitale Astana. Come è nata questa esperienza? "Si chiama Dolce Jazz – ci dice Romina Capitani – e nasce da un invito ricevuto dal prestigioso Ever Jazz Club di Almaty. Sul palco con me un trio di musicisti kazaki: Viktor Khomenkov al piano, Anton Gourov al contrabbasso e Ivan Antipov alla batteria. Ho presentato un programma di brani della tradizione swing americana uniti a composizioni originali e un omaggio alla canzone italiana, combinando elementi del linguaggio musicale contemporaneo, in linea con la mia produzione artistica degli ultimi anni. Lanazione.it - Dolce Jazz di Romina Capitani: "Mi dedico ai concerti dal vivo dopo il tour in Kazakistan" Leggi su Lanazione.it E’ appena tornata da un importanteinnati dalla collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura.è da tempo protagonista di performance ed incisioni discografiche all’estero, dagli Stati Uniti alla Repubblica Ceca, dalla Georgia alla Germania, la cantante toscana si è esibita nella città di Almaty e successivamente nella capitale Astana. Come è nata questa esperienza? "Si chiama– ci dice– e nasce da un invito ricevuto dal prestigioso EverClub di Almaty. Sul palco con me un trio di musicisti kazaki: Viktor Khomenkov al piano, Anton Gourov al contrabbasso e Ivan Antipov alla batteria. Ho presentato un programma di brani della tradizione swing americana uniti a composizioni originali e un omaggio alla canzone italiana, combinando elementi del linguaggio musicale contemporaneo, in linea con la mia produzione artistica degli ultimi anni.

