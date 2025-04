Lanazione.it - "Finito il tempo delle chiacchiere. Pronti ad agire"

Durante le audizioni tenute a Prato dalla delegazione della commissione antimafia "è stato fatto un quadro generale di quello che è avvenuto e sta avvenendo in questa città. Un radicamento consolidato e sul quale la politica si deve interrogare e deve adottare contromisure". È quanto spiega, al termine degli incontri, il deputato e componente della commissione parlamentare antimafia Francesco Michelotti (FdI). Al centro degli approfondimenti, in particolare, la presenza di forme di criminalità organizzata cinese e il loro legame con il fenomeno dello sfruttamento della manodopera. "È stato fatto un focus 360 gradi, oggi è l’inizio di un percorso importante – conferma il parlamentare – Il sistema mafioso cinese non solo esiste, ma è radicato e consolidato nel tessuto economico sociale. La prima volta a Prato della commissione, e non convocazione a Roma, è un primo passo significativo di un lavoro rispetto al quale Fratelli d’Italia non arretrerà di un millimetro.