A Vinitaly per dimenticare Nella morsa fatale dei dazi aziende in corsa all’expo | Le bottiglie ferme in porto

AREZZOSe dall’altra parte dell’oceano si chiudono le porte ai prodotti stranieri, con iimposti dall’amministrazione Trump, l’Italia si prepara all’appuntamento più atteso per gli amanti, i produttori e gli imprenditori del vino. Verona chiama, Arezzo risponde: saranno 24 le cantine e lelocali ospitate nello stand istituzionale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena in occasione della 57esima edizione di, in programma dal 6 al 9 aprile. "Quattro avranno postazioni fisse – ha spiegato il presidente della Strada del Vino - Terre di Arezzo Saverio Luzzi in occasione della conferenza stampa di presentazione della spedizione – poi avremo trea rotazione e altre 21 nel Wine bar con i loro vini. Fra tutto avremo 54 etichette disponibili per la degustazione". Chi parteciperà avrà quindi l’occasione di poter confrontare le varietà di vitigni nel territorio, dal Sangiovese al Syrah, dal Cabernet ai vitigni bianchi, e capire cosa proviene dalle varie zone.