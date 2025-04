Ponte sul Ticino Ricorso al Tar frena le rampe

Ponte sul Ticino che è già stato ultimato, ha depositato ieri un Ricorso al Tribunale amministrativo regionale. A presentarlo è stata la Vicos Vigevano Costruzioni, capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con la Colombo Severo. L’ipotesi è che la presenza di vizi documentali. "In seguito ad un accesso agli atti – fanno sapere in una nota i legali dell’azienda vigevanese – l’impresa ha riscontrato la presenza di vizi di illegittimità dell’operato della commissione giudicatrice che a suo avviso sarebbe tali da condurre al conseguimento dell’aggiudicazione della gara". I vizi riguarderebbero delle evidenze documentali già segnalate alla Provincia con due inviti all’autotutela uno dei quali non ha avuto riscontro. Ilgiorno.it - Ponte sul Ticino. Ricorso al Tar frena le rampe Leggi su Ilgiorno.it Una storia davvero infinita. Una delle aziende che hanno partecipato al bando di gara per l’assegnazione dei lavori della viabilità di accesso, che renderà fruibile il nuovosulche è già stato ultimato, ha depositato ieri unal Tribunale amministrativo regionale. A presentarlo è stata la Vicos Vigevano Costruzioni, capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con la Colombo Severo. L’ipotesi è che la presenza di vizi documentali. "In seguito ad un accesso agli atti – fanno sapere in una nota i legali dell’azienda vigevanese – l’impresa ha riscontrato la presenza di vizi di illegittimità dell’operato della commissione giudicatrice che a suo avviso sarebbe tali da condurre al conseguimento dell’aggiudicazione della gara". I vizi riguarderebbero delle evidenze documentali già segnalate alla Provincia con due inviti all’autotutela uno dei quali non ha avuto riscontro.

Ponte sul Ticino. Ricorso al Tar frena le rampe. Vizi di illegittimità nell'assegnazione dei punteggi, impresa vigevanese impugna gli atti di gara. Ponte di Spada, c'è un ricorso. Secondo binario Contone – Ponte Ticino, i lavori possono iniziare. Appalto per la viabilità di accesso, c'è il rischio di un ricorso al Tar?. Vigevano Malpensa. “Adesso non ci fermerà più nessun ricorso”. Ne parlano su altre fonti

Ponte sul Ticino. Ricorso al Tar frena le rampe - Una storia davvero infinita. Una delle aziende che hanno partecipato al bando di gara per l’assegnazione dei lavori ... (ilgiorno.it)

Vie di collegamento al ponte sul Ticino aggiudicati gli appalti - Nuovo ponte sul Ticino: aggiudicati i lavori per le strade ... dal sindaco del Comune di Vigevano insieme al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ci ha permesso di sbloccare una ... (laprovinciapavese.gelocal.it)

Ponte Coperto, verde e rotatoria per un affaccio più bello sul Ticino - PAVIA. L’incrocio semaforico al Ponte Coperto, dove confluiscono Lungoticino Sforza e Visconti e Strada Nuova, potrebbe trasformarsi in una rotatoria allo stesso modo in cui, a poche centinaia di metr ... (laprovinciapavese.gelocal.it)