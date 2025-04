Ilgiorno.it - Festa per cinquant’anni di nozze con un finale a sorpresa al Ctb

Una famiglia alle prese con la rocambolesca detonazione di anni di silenzio, egoismi, rivalità: in un’ora di delirio dal ritmo serrato, lo sgretolarsi di un’immagine perfetta e irreale. Arriva sul palco del Ctb ‘N.E.R.D.s – sintomi’, progetto di Bruno Fornasari e Tommaso Amadio in scena al teatro Borsoni di Brescia dall’8 all’11 aprile. In medicina, l’acronimo indica il classico bruciore di stomaco, fastidioso ma apparentemente innocuo. Questa commedia nera di Fornasari ne porta in scena, come recita il titolo, i sintomi. In scena una famiglia tradizionale: padre, madre e quattro figli maschi. L’idea è quella che tutto sia perfetto, con tanto di torta nuziale per i 50 anni di matrimonio, discorso dei figli e fotografie. In questo clima di calma apparente fa il suo ingresso Laura, l’ultima persona che la madre avrebbe voluto vedere al proprio anniversario.